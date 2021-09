De ambassadeur van India in Suriname, Shankar Balachandran, is positief getest op COVID-19. Hij is door het Bureau Openbare Gezondheidszorg in thuisisolatie geplaatst.

Mensen die in nauw contact zijn geweest met de ambassadeur, zijn in thuisquarantaine geplaatst. Het is niet bekend hoe of waar hij besmet is geraakt.

Afgelopen 24 uur zijn er 3 coronadoden en 371 nieuwe besmettingen geregistreerd. De nieuwe gevallen zijn aan het licht gekomen na 828 keer testen (45%).