Onderinspecteur onwel tijdens dienst en overlijdt

Onderinspecteur Dharmpersad Nathoe (44) is woensdag in Suriname overleden als gevolg van een hartinfarct. Hij voelde zich niet goed, toen hij in de morgen op het politiestation De Nieuwe Grond kwam voor het verrichten van zijn dagelijkse werkzaamheden.

Hij liet dat weten en werd onmiddellijk met de dienstauto vervoerd naar het Regionaal Ziekenhuis Wanica. Bij aankomst bleek echter dat hij was overleden.

De onderinspecteur was chef van dienst van station De Nieuwe Grond. Hij was 9 september jongstleden 44 jaar geworden.