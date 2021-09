Grote noodzaak herstel toerismesector in Suriname

Belanghebbenden binnen de toerismesector zullen zich buigen over nijpende vraagstukken. Het gaat onder andere om de Suriname Hospitality and Tourism Assiociation, Associatie van Surinaamse Reisagenten, oordhouders, gidsenvereniging en overheidsinstanties. Op 27 september, Wereld Toerisme Dag, zullen partijen van gedachten wisselen over het herstel van de sector. Op die dag zullen in Hotel Residence Inn culturele optredens, toespraken en presentaties worden voorgedragen.

Toerisme-directeur Rabin Buddha zegt dat de activiteiten bedoeld zijn om stakeholders extra aandacht te vragen om een bijdrage te leveren bij het herstellen en verder ontwikkelen van de sector. Veder geeft hij aan dat de Surinaamse toerisme sector heel hoge potentie heeft. “We hebben heel veel natuur en cultuur.” De directeur zegt dat het noodzakelijk is dat eenieder zich gaat buigen over het herstel van de toerismesector en een bijdrage leveren. Vanaf de president tot de man van de straat, ministers en DNA-leden.

“Het gaat erom dat wij een levendige discussie hebben over welke richting wij op willen met toerisme. Iedereen heeft een rol daarbij te vervullen, niet alleen de TCT-directeur of minister. Het heeft een integrale aanpak nodig. Als we praten over toerisme, dan praten we over infrastructuur, voorzieningen, transport, veiligheid, communicatie, enzovoorts”, aldus de directeur.

Actoren zullen zich moeten inzetten voor armoedebestrijding, het creëren van werkgelegenheid en economische activiteiten die ervoor zorgen dat het land en bedrijven meer verdienen. De directeur vindt dat de noodzaak voor herstel groot is, zeker tegen de achtergrond dat de sector enorme verliezen heeft geleden vanwege de Covid-19-pandemie. Er zijn bedrijven die daardoor over de kop zijn gegaan en banen die verloren zijn gegaan.

Verder zegt de directeur dat er nu bedrijven zijn die zware tijden doorstaan. Het is daarom belangrijk dat stakeholders de koppen bij elkaar steken om samen te redden wat te redden valt, zegt hij.