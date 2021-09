632 nieuwe besmettingen en 6 coronadoden op woensdag 22 september

Ook op woensdag 22 september was er in Suriname weer sprake van een flink aantal COVID-19 besmettingen. Na 1.405 uitgevoerde test zijn er maar liefst 632 nieuwe besmettingen aan het licht gekomen. Een vrij hoog besmettingspercentage van 45%.

Dat blijkt woensdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Uit de update blijkt verder dat er weer 6 personen zijn overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus, waardoor het totaal aantal overleden personen is gestegen naar 825.

Het aantal personen in ziekenhuizen is vooralsnog gelijk gebleven. In de ICU is een patiënt erbij gekomen.

De Surinaamse minister van Volksgezondheid Ramadhin riep dinsdag alle zorgmedewerkers op om zich beschikbaar te stellen om de coronapandemie de kop in te drukken.

De cijfers van woensdag 22 september 2021: