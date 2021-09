Gajadien: “Niets aan de hand met ‘overnight benoeming’ Ramlall”

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien is niet te spreken over de ophef over de ‘overnight benoeming’ van Shivanand Ramlall, directeur Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) in Suriname tot commissaris van politie.

Gajadien zegt aan ABC Radio dat er wettelijke regelingen zijn waarvan de president gebruik kan maken om iemand tot commissaris te benoemen. Naar zeggen van hem heeft de president daarvaan gebruik gemaakt bij de benoeming van Ramlall.

De parlementariër haast zich om te zeggen dat het vorig bewind de regelingen ook toegepast heeft om commissarisen te benoemen. Hij vindt dat nu de president hetzelfde doet er een probleem van gemaakt wordt. Naar zijn zeggen is er niets aan de hand.

Gajadien zegt dat als de president uitlegt waarom hij daar naar toe gehandeld heeft, dat geen probleem moet zijn.

De leden van de Surinaamse Politiebond hebben dinsdag het bestuur het mandaat gegeven om erop toe te zien dat de benoeming van Ramlall tot commissaris van politie uiterlijk 24 september 2021 om 10.00 uur moet worden teruggedraaid.