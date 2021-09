Concacaf start onderzoek naar geld verdelende vp Brunswijk na voetbalwedstrijd

De Concacaf heeft vandaag een verklaring uitgebracht betreffende de wedstrijd Inter Moengotapoe tegen CD Olimpia en wel specifiek over een filmpje dat via social media wordt gedeeld. Daarin is te zien dat vicepresident Ronnie Brunswijk na de wedstrijd tegen CD Olimpia geld uitdeelt aan de Hondurese spelers.

“We maken ons grote zorgen over de inhoud van een video die op sociale media circuleert en die mogelijke integriteitsproblemen oproept rond de Concacaf League-wedstrijd tussen Inter Moengotapoe en CD Olimpia”, aldus de Concacaf vandaag.

De zaak wordt doorverwezen naar de Concacaf Disciplinary Committee, die een formeel onderzoek zal starten en een verdere update zal worden verstrekt wanneer dat proces is afgerond.