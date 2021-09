Regering hoopt op positieve resultaten uit gesprekken in VS

De Surinaamse regering kijkt uit naar de positieve resultaten die moeten voortvloeien uit de gesprekken die onder leiding van president Santokhi momenteel in de Verenigde Staten van Amerika gevoerd worden. “De gesprekken moeten vruchten afwerpen,” zegt minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) die deel uitmaakt van de regeringsdelegatie in New York. Hij acht het belangrijk om het voorwerk te doen voor de president.

De bewindsman legt uit dat de besprekingen uit drie componenten bestaan:

“Ten eerste willen wij nadrukkelijk aangeven dat Suriname weer behoort tot de rij van naties waarbij democratie, rechtsstaat, onafhankelijke rechtspraak, goed bestuur en mensenrechten overeind staan. Suriname moet weer gaan behoren tot de landen in de wereld die deze factoren als waarden en normen hebben,” voegt de bewindsman eraan toe. Volgens hem wil de regering een ombuiging brengen in hetgeen de wereld vanwege de media over Suriname weet.

Het tweede component is dat de regering voor haar buitenlandbeleid op verschillende terreinen politieke consultaties wil voeren. Het gaat hierbij om belangrijke aspecten die van invloed kunnen zijn op het leven in Suriname. Minister Ramdin noemt onder meer Covid-19, klimaatverandering en de effecten daarvan alsook handelsbetrekkingen. De bewindsman benadrukt dat de handel duurder gaat worden, doordat containerkosten stijgen. Deze zaken vragen om een oplossing, waar het Surinaams belang voorop staat.

Minister Ramdin zegt over de derde component: “Het gaat uiteindelijk om het zaken te doen met de wereld. We stimuleren mensen om te investeren. De mensen worden uitgenodigd om serieus te kijken naar de mogelijkheden en investeringsopties voor de ontwikkeling van het land. In deze gaat het vooral om de aanstaande olie- en gasexploitatie. Echter moeten de agrarische sector, toerisme en luchtvaart niet vergeten worden.

De regeringsfunctionaris, die de nadrukt legt op deze componenten, zegt dat wanneer blijkt dat men deze heeft begrepen en bereid is te ondersteunen, er dan op het hoogste politiek c.q. presidentieel niveau verder gesproken zal worden om zaken te completeren.