VIDEO: Pick-up knalt tegen EBS paal op Afobakaweg

Bij een verkeersongeval zondagmiddag aan de Afobakaweg in Suriname, heeft een pick-up een paal van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) kapot gereden. Een persoon is gewond per ambulance afgevoerd voor medische behandeling.

Vernomen wordt dat het voertuig over de Afobakaweg reed, richting Paranam, toen het ongeval nabij Powaka plaatsvond. De oorzaak van het verkeersongeval wordt nog onderzocht.

Door het ongeval ontstond er een stremming, hetgeen files in beide richtingen veroorzaakte.

Een filmpje van de situatie ter plaatse: