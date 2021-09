Straatlampen Paramaribo worden vervangen door nieuwe SMART led-lampen

De huidige straatlampen in Paramaribo zullen de komende tijd vervangen worden door nieuwe SMART led-lampen. Door het gebruik van deze led-lampen hoeft de samenleving niet meer te bellen voor een storing, want er kan gelijk gezien worden waar een lamp is uitgevallen of waar een storing zich voordoet. Ook is er een systeem om de lampen op afstand te dimmen op wegen, waar het minder druk is.

De huidige witte en gele lampen zullen vervangen worden. Deze zogeheten pressure lampen bevatten kwik, hetgeen niet milieuvriendelijk is. In totaal zijn er 7.500 aanvragen voor nieuwe lampen betreft straatverlichting. Met dit Smart ledproject van de Energie Bedrijven Suriname (EBS), wordt verbruik drastisch verminderd voor de overheid waardoor kosten bespaard zullen worden. Ook zal onderhoud veel makkelijker zijn dan bij de oude lampen.

De ledlampen hebben 100.000 branduren en zullen 40% minder stroom gebruiken. Ze worden geplaatst aan de zijde waar er netwerken aanwezig zijn. Er is een planning aangegeven voor het plaatsen van de ledlampen. De EBS heeft ook rekening gehouden met het Surinaamse tropisch klimaat bij het in 2014 introduceren van deze lampen.

Uiteindelijk zullen er 8.500 ledlampen worden geïnstalleerd en de target is eind oktober 2021. Dit alles is gefinancierd door een lening bij de Caribbean Development Bank.

Het is nu aan de Districtsraad van Paramaribo om na te gaan waar er lampen vervangen moeten worden en welke wegen straatverlichting nodig hebben. Deze zullen dan aan de districtscommissaris en de ondervoorzitter van de districtsraad gepresenteerd worden, om op te sturen naar de EBS.