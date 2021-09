RBTP arresteert drietal voor barbaarse beroving vrouw Grote Combeweg

Het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) heeft Suvarello A. (21), Arrianto P. (20) en Ritchie W. (25) zondag aangehouden voor het plegen van een beroving aan de Grote Combeweg in Suriname. De jongemannen zijn binnen enkele uren gearresteerd, na het gewelddadig beroven van een vrouw van SRD 1300, een telefoon, een identiteitskaart en een rijbewijs.

Suvarello A. was in een auto aan de Dr. Eugene Albert Gesselstraat (Hoogestraat). RBTP bracht hem in beeld en stelde een achtervolging in. De jongeman voerde zijn snelheid op en kwam aan de Kleine Saramacccastraat in botsing met een andere wagen.

Na de aanrijding rende Suvarello A. weg. De politiemannen losten waarschuwingsschoten om hem te kunnen aanhouden. Arrianto P. is in een pand aan de Herman Steinbergstraat aangehouden en Ritchie W. aan de Crommelinstraat.

Alle drie verdachten bekennen de beroving te hebben gepleegd. Het onderzoek is in volle gang.