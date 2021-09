Fernandes Express breidt assortiment en wagenpark uit

Fernandes Express, dat al een jaar opereert in Suriname en onderdeel is van de Fernandes Group, heeft zijn wagenpark fors moeten uitbreiden om aan de vraag te voldoen. Ook zijn de districten Saramacca, Para, Wanica, Coronie en Nickerie toegevoegd aan het leveringsgebied.

Via Fernandes Express bestellen steeds meer mensen uit NL hun boodschappen voor familie in Suriname. Als u voor 15.00u Nederlandse tijd besteld, worden de boodschappen al de volgende dag geleverd in Paramaribo, Saramacca, Wanica en Para. De leverdagen zijn maandag t/m vrijdag. Coronie en Nickerie worden 1x per week beleverd.

Daarnaast zijn er ook veel donateurs uit Nederland die bulksgewijs bij Fernandes Express bestellen voor behoeftige kindertehuizen, bejaardetehuizen, etc Deze donateurs kunnen zich door de ontvangende instantie’s laten aanmelden bij Fernandes Express, zodat ze een vaste donateurskorting kunnen krijgen.

Fernandes Express blijft zijn assortiment steeds uitbreiden op verzoek van vele aanvragen van haar afnemers uit Suriname en Nederland. Dit assortiment is inmiddels uitgebreid tot wel meer dan 2.000 producten, waaronder kip, vers broodbeleg, gebak en nonfood.

Binnenkort word er ook witgoed en electronica toegevoegd tot het assortiment. Dit is een samenwerking tussen Fernandes Express en HSDS Suriname, zodat de aftersale service gegarandeerd is.

Meer weten? Voor vragen maar ook voor speciale wensen kunt u appen naar (00)5978644534/(00)5978427941.