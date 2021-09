VIDEO: Jim Hok over reacties na optreden zoon in College Tour

Jim Hok, voorzitter van de Surinaamse politieke partij PALU en oud-minister van Natuurlijk Hulpbronnen (NH) in Suriname, heeft zaterdag middels onderstaande videoboodschap gereageerd op de reacties die los kwamen, na het optreden van zijn zoon Ferayed Hok in het TV programma College Tour.

Volgens Hok heeft zijn zoon, die medicijnen aan de Erasmus Universiteit studeert en freelance journalist is, enkel een aantal simpele vragen gesteld in discussie met de president van Suriname. Hij confronteerde het staatshoofd ermee, zich niet te hebben gehouden aan zijn eigen uitspraken over het bestrijden van nepotisme.

Jim Hok zegt dat er daarna -kennelijk vanuit politieke partijen- een reactie daarop is gekomen bestaande uit vulgaire taal, scheldpartijen en doodsbedreigingen aan het adres van zijn zoon.

Ook zijn er volgens hem daarna op social media beschuldigen aan zijn adres geuit, over de periode dat hij minister van NH was. Daarbij werd gesteld dat Hok op grote schaal fraude zou hebben gepleegd.

“Mensen hebben allerlei onzin in de ruimte gegooid en dingen die niet waar zijn, beweerd. Voor je zoiets doorgeeft ga na of het klopt”, aldus Hok. Volgens hem gaat het om nep informatie die niet geverifieerd is. Hij roept mensen op om beschuldigingen en verdachtmakingen altijd eerst na te trekken.

De videoboodschap: