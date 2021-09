Politieman schiet op Mark X die stopteken negeert en weg racet

Een zwarte Mark X heeft zaterdagavond het stopteken van de politie genegeerd toen een controle ter hoogte van de VCB controlepost gaande was. Een van de politiemannen ging de weg op, maar de bestuurder ontweek hem en reed met een hoge snelheid weg. De wetsdienaar loste toen een schot in de richting van de wagen.

De agent was samen met zijn collega’s bezig met een controle tijdes de lockdown in Suriname. Hij gaf een stopsteken aan het voertuig maar de bestuurder negeerde het. De automobilist wist de controle te ontwijken door te keren op de weg en met een hoge snelheid weg te rijden in de richting van de Heiligenweg.

De politieman loste een schot in de richting van het linker achterwiel van de wagen maar hij weet niet of de auto is geraakt. Het onderzoek duurt voort.