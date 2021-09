Legerdelegatie Brazilië onder de indruk van demonstratie Surinaamse Marine

De Surinaamse Marine hield afgelopen donderdag een succesvolle riverine-demonstratie in de Commewijnerivier. Deze demonstratie was gekoppeld aan een geplande boottrip van de Braziliaanse delegatie met aan het hoofd de brigadegeneraal João Roberto Albim Gobert. Onder de aanwezigen was ook de Braziliaanse defensieattaché in Suriname, luitenant-kolonel Henrique Cesar Loyola Santos.

Met een riverine-demonstratie wordt het gezag van het Nationaal Leger, in deze de Marine, op de Surinaamse wateren uitgestraald. Aan deze demonstratie van 16 september hebben leden van de Marine Infanterie (Mariniers) met drie boten geparticipeerd. Voorafgaand aan de demonstratie is een ceremoniële begroeting geweest door saluerend en in formatie voorbij het schip van de Kustwacht, met aan boord de delegatie, te varen.

Luitenant-kolonel Franklin Blokland, commandant van de Marine, zegt dat de Braziliaanse delegatie zeer onder de indruk was van deze demonstratie. “Te meer, daar de Braziliaanse korps mariniers, Fuzileiros Navais, in 2016 het fundament heeft gelegd voor oprichting van deze eenheid als onderdeel van de Surinaamse marine”, aldus Blokland.

Na twee dagen van meetings in het kader van de 19e editie van de “Regional Meeting for Military Exchange” (RRIM) op 14 en 15 september 2021 te hebben afgerond met de ondertekening van enkele overeenkomsten met de landmacht bij het Nationaal Leger, bracht de Braziliaanse generaal onder andere ook een bezoek aan de Surinaamse legerleiding onder aanvoering van waarnemend bevelhebber, kolonel Henri van Axeldongen.

Daarnaast is de delegatie ook op bezoek geweest bij de Surinaamse Militaire School (SMS) en de Surinaamse Militaire Academie (SMA).