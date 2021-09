Caribbean Party zaterdag 25 september in Warmond

Op zaterdag 25 september 2021 kunnen we na lange tijd, eindelijk weer genieten van de lekkerste Caribische hits op de altijd gezellige Carifesta Caribbean Party! Wel volgens de geldende regels en met coronatoegangsbewijs. Dus stof je dansschoenen af en regel je party crew, want we gaan van 19.30u – 24.00u weer lekker dansen op de leukste hits van toen en nu.

Haal je kaarten nu en kom genieten van de leukste merengue, zouk, soca, bubbling, dancehall, chutney, kaseko en kawina hits!

Deze editie wordt weer gehouden in de prachtige en ruime feestzaal van Dekker in WARMOND (vlakbij Leiden). Dekker Warmond is een ruim opgezette partyaccommodatie, schitterend en centraal gelegen in het groene hart van de Randstad. Gratis parkeren kan voor de deur.

Op het balkon hebben we een aantal VIP lounge tafels, die plaats bieden aan maximaal 5 personen per tafel. Meer weten? Bel gerust 0626328025. Haal je kaarten op tijd, want de capaciteit is vanwege de regels beperkt. Kaarten zijn uitsluitend online in de voorverkoop verkrijgbaar hier via Eventbrite.

Surinaams-Javaanse catering aanwezig!

* LET OP: Anders dan we gewend zijn is deze eerste editie na tijden, op zaterdagavond van 19.30u – 24.00u! Ook is er alleen toegang mogelijk met het coronatoegangsbewijs en ID, conform de regels. De capaciteit is ook beperkt *

Carifesta Caribbean Party

Zaterdag 25 september 2021 van 19.30u – 24.00u

Dekker Warmond: Veerpolder 14, 2361 KV Warmond

Toegang alleen met coronatoegangsbewijs en ID | Meer info over de coronaregels.