Brandweer houdt kick-off ‘Droge Tijd Campagne’

Het Korps Brandweer Suriname (KBS) heeft officieel het startsein gegeven van de Droge Tijd Campagne. Districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost gaf symbolisch de start van de campagne. Het doel is om het probleem van gras- en vuilverbranding, waarmee de brandweer jaarlijks te kampen heeft te minimaliseren. De kick-off vond deze week plaats op het Mayaproject in Paramaribo Noord.

DC Bhola zei in zijn toespraak dat als wij als samenleving onverantwoordelijk en onzorgvuldig omgaan met vuil dat gevolgen zal hebben voor onze gezondheid. De districtsvader is de mening toegedaan dat het verbranden van gras, huisvuil en plastic kan maken dat er schadelijke giftstoffen vrijkomen, hetgeen ervoor kan zorgen dat de gezondheid van de gemeenschap ondermijnd wordt.

Hij doet daarom en dringend beroep naar de gemeenschap toe om ervoor te zorgen dat het verbranden van vuil in het openbaar te voorkomen. Een structureel beleid zal ervoor zorgen dat er met de wet in de hand opgetreden zal worden in samenhang met de bestuursdienst en de politie. Volgens de burgervader zullen fikse boetes als ook hechtenis volgen bij het naleven van de maatregelen.

Van het commissariaat uit zal er een drone geschonken worden die vanuit de lucht de gebieden kunnen bewaken. Maar er zal ook een ernstige waarschuwing gestuurd worden naar de projectontwikkelaars voor het branden van vuil op de verkavelingsprojecten.

Volgens het KBS vormt deze periode in het jaar steeds weer een uitdaging voor de organisatie. Gemiddeld worden er landelijk per jaar tussen de 1500 en 2000 meldingen van gras- en vuilverbrandingen geregistreerd waarop de brandweer moet antwoorden. Een heel groot deel van deze branden wordt al dan niet moedwillig aangestoken. Door de hoge frequentie van deze meldingen, komt de inzet van de brandweer vaker onder druk te staan.

Brandweerzorg is overheidszorg, maar de gemeenschap heeft een zeer belangrijke rol hierin te vervullen door eigenverantwoordelijkheid in dit kader in te nemen. Gras- en vuilverbrandingen hebben niet alleen aspecten van brandveiligheid, maar ook milieu en gezondheid issues gaan met dit vraagstuk gepaard. Sommige woongebieden hebben tijdens afgelopen droge tijd seizoenen, dagen te kampen gehad met zware vormen van rookoverlast ten gevolge van grasbranden.

Met deze activiteit wil het KBS samen met de gemeenschap het aantal meldingen van gras- en vuilverbrandingen tegengaan.