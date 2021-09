Biza installeert commissies voor wetswijzigingen Bevolkingsadministratie

De regels en andere relevante wetten die voortvloeien uit het Besluit Bevolkingsregister, voldoen niet meer aan de hedendaagse realiteit en zijn daarom dringend aan herziening en aanpassing toe. In dit kader zijn afgelopen vrijdag twee commissies geïnstalleerd door minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken in Suriname. Het gaat in deze om de Commissie Evaluatie en Wijziging wetgeving Bevolkingsregister en de Commissie Burgerlijke Stand.

De wijziging van deze wetten liggen reeds geruime tijd op het bord van het Surinaamse Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), dat ook het voorstel heeft gedaan om deze commissies in te stellen. De installatie vond plaats op het departement van Binnenlandse Zaken (Biza) in het bijzijn van Biza directeur, Mohamad Nasier Eskak en CBB-directeur, Anastatia Kanapé-Pokie. Beide commissies worden voor een jaar ingesteld en bestaan uit deskundigen van het ministerie.

Eerder dit jaar werd reeds bekend, dat de Bevolkingsadministratie een nieuw volksadministratiesysteem krijgt, waarbij de overheid aan de hand daarvan geholpen zal worden aan nieuwe datasystemen. Mede gelet op het feit dat het bevolkingsregister dit jaar een eeuw bestaat zal de tweede commissie zich voornamelijk richten op de wijziging van de wetgeving Burgerlijke Stand, zodat deze kan voldoen aan de hedendaagse ontwikkelingen. Volgens minister Somohardjo is er veel werk aan de winkel en vertrouwt hij op de deskundigheid van de commissieleden om het tot een succesvol eind te brengen.

De commissie ‘Bevolkingsregister’ wordt geleid door Ida Gonsalves Jardin de Ponte als voorzitter en krijgt ze ondersteuning van Saheeda Karamit (jurist), Maitri Lalé (jurist), Doreen Terborg (coördinator Bureau voor Burgerzaken), Nasiah Hassankhan (Hoofd Nationaliteiten), Michael Kromodimedjo (coordinator ICT, Inspectie en Geautomatiseerde Bestanden), Anton Paal (materie deskundige) en Shantia Kowlesar (Biza).

In de commissie ‘Burgerlijke Stand’ is Natasha Wong-Swie-San de voorzitter en wordt ze ondersteund door, Orlando Kuisch (coördinator Burgerlijke Stand), Soenita Ajodhia (jurist), Vishaal Oedit (Hoofd Automatisering), Renu Dhanes (Hoofd Aanvulling en Verbetering), Farsia Habieb (Biza) en Rolenski Djojotani.