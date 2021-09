President Santokhi gearriveerd in Mexico

President Chandrikapersad Santokhi is na een tussenstop in Miami, op 17 september aangekomen in Mexico. Hij is door een afvaardiging van de regering van Mexico ontvangen met militair eerbetoon. De president van Suriname start de dag met een staatshoofden diner waarbij hij informeel ook bilaterale gesprekken zal voeren met collega staatshoofden.

Het staatshoofd zal op zaterdag 18 september de 6e Summit van de Celac (Community of Latin-American and Caribbean States) bijwonen in Mexico. Dat is een staatshoofden conferentie van het Caribisch gebied en Latijns-Amerika. Het staatshoofd geeft aan dat er heel wat uitdagingen zijn in de regio.

“Regionale integratie is van eminent belang. Er zijn nog heel wat barrières in de regionale samenwerking en Covid-19 is de afgelopen periode daar de voornaamste van geweest. Het heeft voor heel wat achteruitgang gezorgd, en we moeten nu de samenwerking weer op gang brengen”, zei de president op 17 september 2021 voor zijn vertrek uit Suriname.

Na Mexico reist de president vervolgens naar de Verenigde Staten van Amerika (VSA) om daar aanwezig te zijn op de 76ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN). De Caribische leiders zullen via een virtuele meeting delibereren met president Joe Biden van de Constitutionele Republiek, de VSA. Met Amerika zal er gesproken worden over actuele zaken van wereldformaat.