Nederlandse ambassade sponsor World Clean Up Day activiteiten in Suriname.

Vandaag, zaterdag 18 september, is World Clean Up Day. Op deze dag ruimen mensen wereldwijd zoveel mogelijk zwerfafval op. Ook in Suriname gaan honderden vrijwilligers aan de slag om gezamenlijk afval te verzamelen en te verwijderen.

Met de activiteiten wordt niet alleen een bijdrage geleverd aan een schoner milieu, maar wordt ook bewustzijn gecreëerd voor de rol van de natuur in ons leven. De Nederlandse ambassade is een van de sponsors van dit evenement in Suriname.

Ondermeer 150 vrijwilligers van stichting Support Recycling Suriname (SuReSur) steken op diverse locaties in het land om de handen uit de mouwen. Ook is er ondersteuning uit Openbaar Groen voor het ophalen van de volle vuilniszakken.