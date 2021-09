Aardappelschaarste afgewend; baalprijs gestegen met 42,38 procent

Vanwege een mislukte en kleinere aardappeloogst in Nederland, zijn er eind augustus en begin september minder aardappelen geïmporteerd in Suriname. Verscheidene importeurs hebben van de week 7.200 balen aardappelen geïmporteerd, terwijl dit vorig week nog 5.350 balen bedroeg. Met de verhoogde import is de aardappelschaarste afgewend, meldt het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ).

De prijs van deze aardvrucht zal als gevolg van de mislukte oogst, maar ook vanwege de FOB-prijs per baal stijgen. In augustus bedroeg de FOB-prijs per baal € 7,55, terwijl die van de maand € 10,75 bedraagt, wat een stijging betekent van 42,38 procent, aldus EZ.

Arun Hindorie, woordvoerder van het Platform Levensmiddelenimporteurs Suriname (Plis) geeft aan, dat de oude oogst van aardappelen en uien nu voorbij is en de nieuwe oogst begint. Deze overgang brengt altijd wat stroefheid met zich mee qua toelevering. Daarnaast hebben de boten vanuit Nederland allemaal een beperkte capaciteit, waardoor ze niet elke gewenste lading kunnen verschepen.

Tot slot informeert Hindorie dat Combe Markt heeft aangegeven dat per maandag de prijs van aardappel van SRD 20 zal dalen naar SRD 17 en dat het verder stapsgewijs lager zal worden.