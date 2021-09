Blinde Maikel Sabajo start Youtube TV kanaal

Na bijkans 2 jaar van voorbereiding is het op zaterdag 18 september zover: de lancering van het eerste TV programma van blinden in Suriname. Het kanaal, dat APARTT gaat heten, is een initiatief van Maikel Sabajo ondersteund door de stichting MAPASU en o.a. BRASA Solutions in Nederland.

Met deze UniSpora samenwerking gaat er een lang gekoesterde droom van Sabajo in vervulling. Zelf is hij visueel beperkt, maar vindt zichzelf alles behalve zielig, zoals er veelal gedacht wordt over blinden en mensen met een andere beperking.

De launch van APARTT vindt op zaterdag 18 september om 11.00u plaats. Dan is de eerste aflevering te zien. Maikel Sabajo: “Ik wil laten zien wat mensen zonder visuele beperking denken te zien.”

Sabajo is een rasoptimist die niet in beperkingen maar in mogelijkheden denkt.

APARTT zal zeker 1 keer per maand met een nieuwe aflevering komen. Het programma wordt overwegend gemaakt door mensen met een visuele beperking. Sabajo doet dat in combinatie met zijn activiteiten als Saihatshi masseur en sinds kort ook eigenaar van een kringloopwinkel.