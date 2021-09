Vp: “President moet duidelijk zeggen als ABOP een sta in de weg is”

De uitspraak van president Chandrikapersad Santokhi tijdens een VHP-meeting in Nederland over mogelijke vervroegde verkiezingen in Suriname, is niet storend overgekomen bij vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk. De vp geeft aan dat de oproep van het staatshoofd over het belang van 28 zetels of meer voor de politieke partij VHP wel storend is overgekomen.

Brunswijk zegt dat hij uit de oproep verstaat dat de ABOP niet nodig is. Hij zal de president om duidelijkheid vragen. Naar zeggen van de vp wordt met de uitspraak mischien bedoeld dat de ABOP een sta in de weg is binnen de regering. Hij meent dat als het werkelijk zo is, de president dat duidelijk moet zeggen.

“Als er vervroegde verkiezingen zullen komen bepaalt het volk dat. De regering moet veel zaken rechttrekken die verkeerd zijn gegaan in de afgelopen jaren”, zegt Brunswijk. De vp vraagt daarom dat het volk meer ruimte geeft aan de regering om het beleid voort te zetten.