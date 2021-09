Voertuigen vernielt en schoten gelost tijdens familieruzie

De afdeling Kapitale Delicten heeft op maandag 13 september twee verdachten aangehouden. Het gaat om de 26-jarige Regillio M. en Rafi P. (36), meldt het Korps Politie Suriname.

Deze twee jongemannen worden ervan verdacht tijdens een slepende familieruzie op donderdag 9 september aan de Tastikistraat voertuigen te hebben vernield en schoten te hebben gelost.

Een familielid liep verwondingen op aan het hoofd en was voor medische behandeling opgenomen in het ziekenhuis. Deze is inmiddels ontslagen uit de ziekeninrichting.

De politie van het bureau Flora droeg het onderzoek in deze slepende zaak over aan de afdeling Kapitale Delicten.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn Regillio en Rafi ter zake openlijke geweldpleging, vernieling, zware mishandeling en poging doodslag in verzekering gesteld.