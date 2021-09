Persconferentie vanwege recente COVID-19-ontwikkelingen in Suriname

In het kader van de recente COVID-19-ontwikkelingen in Suriname wordt er op donderdag 16 september 2021 een persconferentie belegd en wel omstreeks 18:00 uur. Dat heeft de Communicatie Dienst Suriname (CDS) bekend gemaakt.

In Suriname is sprake van een explosieve groei van coronagevallen. Zo is dinsdag 14 september een recordaantal nieuwe dagelijkse besmettingen genoteerd en wel 649 gevallen na 1.354 keer testen (48%).

Ook zijn er weer 7 personen overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus.

Bij de persconferentie zitten aan:

– Bernardo Panka, Internist-intensivist, lid OMT en woordvoerder

– Soenita Nannan Panday-Gopisingh, Medisch directeur ‘s Lands Hospitaal, voorzitter Stuurgroep Covid Communicatie

– Claudia Redan, Algemeen directeur AZP en lid OMT

– Muriel Isibilio, Dorpshoofd Casipora

– Diana Chan, lid thuis-isolatie team

Dit COVID-19-persmoment zal live te volgen zijn op GOV.TV (kanaal 8.3), Radio SRS (96.3 FM), Radio Boskopu (93.5 FM) en de CDS socialmediakanalen.