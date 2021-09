Lichaam brugspringer geborgen uit Surinamerivier

De Surinaamse politie heeft woensdagavond een lichaam geborgen uit de Surinamerivier. Het stoffelijk overschot was in de middag in de omgeving van het havencomplex gesignaleerd, waarna de Maritieme politie werd ingeschakeld.

In eerste instantie zat het lijk zat, maar de Maritieme autoriteiten konden het na enige tijd vrij krijgen. Het overschot werd daarna naar de platte brug gesleept (foto), waar de forensische opsporing begon met nader onderzoek.

Het vermoeden bestaat dat het om de zelfde man gaat, die gistermiddag tegen 12.30 van de Bosjebrug in de rivier sprong.