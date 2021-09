Man (57) sleurt vriendin uit woning en mishandelt haar

De Surinaamse politie heeft de 57-jarige Marcel B. afgelopen zondag aangehouden. Dit nadat hij de voordeur van zijn vriendin opentrapte en de woning binnenging. Hij sleurde haar vervolgens naar buiten en bracht haar vuistslagen toe, meldt het Korps Politie Suriname.

Marcel begaf zich zondag 12 september omstreeks 01.00 uur van die ochtend naar de woning van zijn vriendin. Hij bonsde daarbij op de voordeur van het huis van de vrouw, die in haar nachtrust werd gestoord. De vrouw stond op en gaf Marcel te kennen dat zijn bezoek niet gewenst was en vroeg hem de plek te verlaten.

Dit viel niet in goede aarde bij Marcel, waardoor hij de voordeur opentrapte en de woning binnenging. Hij sleurde daarbij zijn vriendin naar buiten en bracht haar vuistslagen toe in haar gezicht en haar lichaam. De vrouw die niet opgewassen was tegen Marcel, schreeuwde om hulp. De buren kwamen af op haar hulpgeroep en konden erger voorkomen. Ook de telefoon van de vrouw greep hij uit haar hand en gooide die op de grond, waardoor het telefoontoestel defect is geraakt.

Het slachtoffer werd voor het doen van aangifte overgebracht naar het politiebureau. Zij verklaarde aan de politie dat ze reeds elf jaren een relatie heeft met Marcel, maar dat zij niet op een adres samen wonen. De man heeft haar vaker mishandeld, waarbij zij van deze mishandelingen op woensdag 21 juli haar beklag deed bij de politie van Uitvlugt en op zaterdag 21 augustus bij de politie van Livorno.

Zij wenste toen geen strafrechtelijke vervolging tegen de man, waardoor Marcel beide keren na een ernstige waarschuwing werd heengezonden. Aangezien zij de situatie beu is, deed zij op 12 september aangifte tegen hem. De vrouw moest medisch worden behandeld.

Marcel deed kort na de aangifte tegen hem het politiebureau aan, maar werd direct door de politie aangehouden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte door de politie in verzekering gesteld meldt de politie.