Vier mannen bij Stolkertsijver aangehouden na dodelijke beschieting 22-jarige man

Het Regio Bijstandsteam Oost heeft maandag samen met het Regio Bijstandsteam Paramaribo, vier mannen aangehouden kort na de dodelijke beschieting van Lorenzo Dahl (22). De vier mannen wilden de controlepost te Stolkertsijver passeren, maar konden worden aangehouden.

Vermoedelijk is een van de verdachten de schutter. In hun eerste verklaring ontkenden zij schuldig te zijn.

Van bronnen wordt vernomen dat het latere slachtoffer samen met zijn jongere broer en moeder aan de Calcuttastraat in Suriname was. Daar probeerden twee mannen de moeder te versieren. Het latere slachtoffer is toen in de bres gesprongen voor de moeder.

De moeder nam haar beide zonen mee van de plaats, ter voorkoming van een escalatie. Vermoedelijk zijn zij daarna achtervolgd door de mannen die in een voertuig waren. Een van de mannen zou het slachtoffer vanuit het voertuig hebben beschoten in de buikstreek.

Het slachtoffer werd gebracht naar het ziekenhuis, waar hij kwam te overlijden: