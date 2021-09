Racende jongeman zonder rijbewijs belandt met auto op de kop in trens

Dat een rij-opleiding niet voor niets is, werd zondagavond iets voor middernacht op de Monplaisirweg nog eens goed duidelijk. Een racende jongeman zonder rijbewijs belandde met een Toyota Ist op zijn kop in een trens langs de weg. Het had een haartje gescheeld of een mast van de NV Energie Bedrijven Suriname was kapotgereden.

Het voertuig reed over de Monplaisirweg, komende vanuit de richting van Tout Lui Fautkanaalweg en gaande richting Indira Gandhiweg. Ter hoogte van pandnummer 170 verloor de bestuurder de controle over het stuur en belandde met de auto in de trens.

De jongeman verklaarde dat een auto op zijn rijhelft terechtkwam en hij bij het uitwijken de controle verloor. Volgens omwonenden was de bestuurder aan het racen en verloor hij op een gegeven moment de macht over het stuur.

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Het voertuig is hangende het onderzoek in beslag genomen.