Man overleden na drive-by shooting in Paramaribo

In Suriname is een man vandaag overleden, nadat hij gewond raakte bij een drive-by shooting. Dit gebeurde maandagmiddag rond 17.15u aan de Herman Steinbergstraat in Paramaribo (foto).

Vanuit een rijdende auto werd geschoten waarbij de man, van wie de personalia nog onbekend is, geraakt werd. Hij werd zwaargewond per eigen gelegenheid naar de Spoedeisende Hulp gebracht, alwaar hij kort daarna is overleden.

De aanleiding voor de schietpartij, is nog niet bekend. De afdeling Kapitale Delicten (KD) van de Surinaamse politie is bezig met het onderzoek.