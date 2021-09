497 nieuwe besmettingen en 3 coronadoden zondag 12 september

In Suriname zijn zondag 12 september maar liefst 497 nieuwe besmettingen geregistreerd na 891 keer testen. Dat houdt in dat van 55,8% van de mensen die zondag getest zijn, positief blijken te zijn. Dit is een recordpercentage en 5 keer hoger dan het percentage dat volgens de WHO enigszins acceptabel is.

Deze informatie is zondagavond naar voren gekomen, na de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Uit de update blijkt verder dat er weer 3 personen zijn overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus. Het totaal aantal coronadoden is hierdoor gestegen naar 764.

De cijfers van zondag 12 september 2021: