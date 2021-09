Suriname verzekert van beschermingsmiddelen uit Nederland

Suriname is voor een jaar verzekerd van beschermingsmiddelen uit Nederland. Er is een schenkingsovereenkomst getekend door de volksgezondheidsministers van beide landen. “Het gaat om handschoenen, schorten, maar ook sneltesten”, zegt minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid.

De bescherming is volgens hem gegarandeerd voor de komende periode. “Er is ook gesproken met collega-minister Hugo de Jonge over Covid-19 vaccinaties. Er zijn aanvragen gedaan van andere merken en de geluiden zijn positief. Ik hoop dat ik voor vertrek nog het goede nieuws mag ontvangen”, zegt minister Ramadhin.

Volgens de bewindsman is er genoeg deskundigheid in Nederland in de vorm van communicatie. Het zijn mensen die ervaring hebben. We moeten niet vergeten dat Nederland 80% gevaccineerden heeft. Met hun ondersteuning kunnen wij de technieken ook in Suriname toepassen met de hoop dat meer mensen zich gaan vaccineren”, stelt de Volksgezondheidsminister.

In Nederland loopt men bijna zonder een mond- en neusbedekking. “Ik voel mij beschermd in een omgeving waar het gros van de mensen beschermd is tegen het virus. Als dat ook zo zou zijn in Suriname, dan hoefden wij ook geen mond- en neuskap op te hebben, want vaccineren werkt beschermend”, vindt de bewindsman.

Minister Ramadhin heeft een aantal bezoeken gepleegd sedert zijn aankomst in Nederland. De Surinaamse delegatie is ook uitgenodigd door het Amsterdams Universitair Medisch Centrum (AUMC) op vrijdag 10 september 2021. Er zijn gesprekken gevoerd op het gebied van volksgezondheid. Er zal gekeken worden naar samenwerkingen waar Suriname het beste voordeel aan kan hebben. Het gaat om potentiële samenwerking tussen het AUMC en Suriname.

“Deze internationale samenwerking is belangrijk voor kennis en capaciteitsversterking in de zin van het uitbreiden van je netwerken, zodat je meer toegang kan hebben tot gebieden en plekken in de wereld waar hoogstaande medische zorg wordt verleend. Middels kennis uitwisselingsprogramma’s kunnen wij voordeel hebben aan het behandelen van zeldzame en moeilijke ziektes. Middels het samenwerken met internationale gerenommeerde gezondheidscentra kunnen wij die behandeling dichter bij huis brengen. Wij kijken uit naar die ontwikkeling waarbij die instituten veel meer betrokken zijn. We gaan het traject in van een hernieuwde relatie en ik ben heel content daarmee”, aldus minister Ramadhin.

Hij geeft verder aan dat met de virtuele ontwikkeling alles ook in Suriname verder opgepakt zal worden.

De twee regeringsleiders kijken toe, hoe hun ministers van gezondheid een overeenkomst tekenen.