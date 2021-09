Suriname krijgt hoogstaand niertransplantatie programma in Sint Vincentius Ziekenhuis

President Santokhi heeft bij zijn bezoek aan het Amsterdam Universitair Medische Centra (AUMC) op vrijdag 10 september 2021 invulling gegeven aan de noodkreet van de Surinaamse niertransplantatie-patiënten. “Het AUMC en Suriname gaan samen een structureel en kwalitatief hoogstaand niertransplantatie programma in het Sint Vincentius Ziekenhuis Suriname (SVZ) opzetten. Dit programma zal toegankelijk zijn voor iedere Surinaamse nierpatiënt”, geeft de president aan.

Hij werd samen met de ministers Albert Ramdin van BIBIS, Amar Ramadhin van Volksgezondheid en de ambassadeur van Suriname in Nederland, Rajendre Khargi, in aanwezigheid van de directeur van het SVZ, Manodj Hindori, de vice-voorzitter van het Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), Wilfred Baldew en de voorzitter van het Diaspora Medical Team, Pranobe Oemrawsingh zeer hartelijk ontvangen door de voorzitter en een lid van de Raad van Bestuur, Hans Romijn, Mark Kramer en vele gezondheidsmedewerkers van Surinaamse afkomst.

Het AUMC is het grootste niertransplantatiecentrum in Nederland met 17.000 medewerkers, die een grote ervaring heeft met de behandeling van Surinaamse patiënten. Onze organisatie is enthousiast om patiënten te helpen en haar kennis en expertise te delen, geven beide directieleden aan.

Foto: President Santokhi met directie en medische specialisten AUMC.

De president en zijn gevolg kregen hierna een rondleiding en presentatie op de niertransplantatie afdeling onder leiding van F. Bemelman (transplantatie nefroloog), F.J. van Ittersum (hoofd nefrologie), J. Bijlsma (dialyse nefroloog) en M. Idu (transplantatie chirurg AUMC). De sprekers waren overtuigd dat de start van het niertransplantatieprogramma drie voordelen kent; betere levenskwaliteit en verwachting voor de patiënt, kosten besparingen, verkrijgen van gespecialiseerd Surinaams zorgpersoneel door overdracht van kennis en vaardigheden.

Ook werd een bezoek gebracht aan de volledige gemoderniseerde Spoedeisende Hulp. De president was onder de indruk van de hoogstaande technologische innovatie, zoals gedemonstreerd door professor Roos van het AUMC op het gebied van onder andere de neurologie. “De inzet van de medische diaspora met haar hoogwaardige medische expertise kan helpen om de huidige Surinaamse gezondheidszorg snel, effectief en duurzaam te moderniseren, liet het staatshoofd zijn toehoorders weten. De regering Santokhi – Brunswijk zal de Surinaamse patiënten niet in de steek laten”.