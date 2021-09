Stichting 1 voor 12 haalt twee kindjes van de straat

De 4-jarige Jamal en de 9-jarige Muraischa zijn door Stichting 1 voor 12 van de straat gehaald. 1 voor 12-voorzitter Louis Vismale kreeg vrijdag een telefoontje van de politie van Latour, met het verzoek om hulp te bieden aan de kinderen en hun moeder.

Het gaat in deze om het gezin van Muriel Adel wiens huis op 21 mei 2021 is afgebrand. Vismale die zich momenteel in Nickerie bevindt heeft terstond contact gemaakt met Huize Campagne. Op zijn verzoek zijn de kinderen opgevangen.

Vandaag heeft de stichting SRD 2.000 overhandigd aan het kindertehuis ten behoeve van de minderjarigen. Het geld komt uit donaties van Stichting Kripa, één van de vele donateurs.

De kinderen zien er ondervoed uit. Hij heeft de zorg van de kinderen op zich genomen. Stichting 1 voor 12 doet een beroep op de gemeenschap van Suriname en die van het buitenland om te doneren, zodat de zorg van de kinderen gegarandeerd blijft. “Kinderen zijn de toekomst van morgen en we kunnen de kinderen niet zo laten.”

Stichting 1 voor 12 heeft moeder Adel en haar kinderen ook ondersteund toen hun woning volledig afbrandde. Voor de moeder is er nog geen opvang. De stichting is drukdoende om een opvang voor haar te zoeken. Nadere informatie over deze zaak volgt.

Help de mens in nood. Voor donaties:

Stichting 1 voor 12

DSB 9857923

Finabank SRD 197.90.53

NL88 INGB0006983406

Of bezoek het kantoor aan de Van Sprangweg #8