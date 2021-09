Nederlandse Summit zet standaard voor inclusief leiderschap op internationale agenda

Leiders, beslissers en change makers moeten een belangrijkere positie innemen bij het vergroten van diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid op de werkvloer. Bedrijfsdoelstellingen moeten vanaf het begin gekoppeld moeten worden aan vraagstukken over inclusiviteit. Werkgevers, managers, HR professionals en L&D professionals wereldwijd worden tijdens de tweede editie van het online Amplify DEI Summit bekend gemaakt met strategieën voor succesvolle implementatie van diversiteit en inclusie. In samenwerking met meer dan 80 internationale sprekers worden tijdens het event verhalen, inzichten, stappenplannen en modellen gedeeld waarmee beslissers invloed kunnen uitoefenen op het verminderen van racisme en discriminatie.

De Nederlandse Diversity & Inclusion consultant Vivian Acquah is organisator van het Amplify DEI Summit dat in 2020 meer dan 900 bezoekers trok. Acquah’s line-up voor 2021 biedt een scala aan inzichten vanuit neuro, etnisch, gender, LGBTQIA+, lichamelijke en leeftijd diversiteit. “ Beslissers mogen zichzelf vaker uitdagen om aan de slag te gaan met gelijkwaardigheid en inclusie vanuit hun leiderschapspositie. Zo kan er een ripple effect ontstaan. Een betere wereld voor iedereen. Mijn zoontje van 6 jaar leerde over het lot van George Floyd en maakte zich zorgen over mijn welzijn. Dit was een grote katalysator voor mij om deze generatie en de volgende te helpen inclusief te denken en te worden. We moeten samen zorgen voor minder mentale en emotionele mishandeling op de werkvloer.”

Inclusief leiderschap in de praktijk

Inclusief leiderschap en meer inclusiviteit op de werkvloer is een thema dat intrinsiek in de bedrijfsdoelstellingen moet worden meegenomen. Zo wordt er een vruchtbare grond gecreëerd waarop consistent gebouwd kan worden aan tools voor medewerkers om zich begrepen, gehoord, verbonden en tevreden te voelen. Denk aan trainingen, awareness momenten, aanpassingen in het beleid, aanpassingen van interne en externe communicatie. “Werkgevers en ook werknemers, die hierin investeren en zo de kracht van diversiteit en inclusie in positieve zin aan den lijve ondervinden, realiseren vervolgens efficiëntie en productiviteit bij zichzelf en in hun organisatie, aldus Acquah.

Duurzaam investeren in oplossingen

Ongelijke behandeling op de werkvloer op basis van culturele achtergrond, sekse en gender identiteit is geen onbekend fenomeen. De wereldwijde Black Lives Matter protesten maken dat nog beter zichtbaar. “De impact is groot. Het beïnvloedt het toekomstperspectief van mensen en heeft een negatieve impact op het welzijn en de productiviteit van werknemers.” Acquah is er van overtuigd dat dit anders moet kunnen, met duurzame inzet van ervaringsdeskundigen en het voeden van kennis over diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. Nu zie je vaak dat organisaties die al willen investeren, alleen investeren in eenmalige of tijdelijke oplossingen. Maar diversiteit- en inclusie problematiek wordt hiermee niet aangepakt. Het is essentieel dat dit van binnenuit en structureel wordt aangepakt. De huidige tijd liegt er niet om. “Verandering bewerkstellig je als je als organisatie blijvend aandacht besteedt diversiteit en inclusie met en onder je werknemers. Dit vraagt om een duurzame investering.

Amplify DEI Summit in het kort

Een inclusieve online conferentie van Nederlandse bodem dat internationaal bruggen bouwt tussen beslissers en inclusieve sprekers. Amplify DEI Summit wil bedrijfsdoelstellingen fundamenteel verbinden aan inclusief leiderschap. Het evenement cultiveert transparantie, empathie, allyship en cultureel besef voor deze en volgende generaties wereldwijd. Zo vermindert deze bijzondere beweging, op eigen wijze, mentale en emotionele mishandeling op de werkvloer.

Diverse internationale sprekers

De sprekers zijn professionals uit diverse sectoren en vakgebieden en komen o.a. uit Europa, Amerika, Canada, Azië, Zuid-Afrika, Verenigde Arabische Emiraten, Barbados, Zuid-Amerika. Het online Amplify DEI Summit (Diversity, Equity & Inclusion) vindt van 27 tot en met 29 september plaats. Bevestigde sprekers zijn o.a. Hilary Richters (Deloitte); Olivia Fromm (Indeed), Peter Zerp (Accenture); Leon Pieters (Deloitte); Ryker Knapp (Indeed), Bogdan Manta (The Essentials Experts); Ruben Brave (Entelligence); Kiana Minkie (Acrolinx); Sujan Patel (Mailshake); Stefan Tonnon

(Insights); Omena Ukeleghe (Deloitte).

Over initiator Vivian Acquah

Vivian Acquah is een selfmade inclusive workplace wellness advocate en de host van de podcast/ LinkedIn Live uitzendingen, Let’s Humanize The Workplace. Ze interviewt hiervoor regelmatig internationale en nationale experts over het ‘vermenselijken’ van werkomgeving. In haar dagelijkse werk adviseert ze organisaties over holistische duurzame inzetbaarheid, waarbij werknemers zelf kunnen kiezen op welk gebied zij inzetbaarheid willen versterken.

Over Amplify DEI Summit

27 t/m 29 september 2021

Ruim 120 online video’s van meer dan 80 professionals wereldwijd.

Voertaal: Engels

Voor: Werkgevers, teamleiders, managers, HR-professionals, L&D professionals enchange-makers.