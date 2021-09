Mark X botst tegen Mark X Zio na inhaalactie

Een vrouw is zondagochtend rond 2.00 uur gewond geraakt bij een aanrijding tussen twee Mark X auto’s aan de Petrus Cairoweg in Suriname. Zij zat in het voertuig dat bij het verkeersongeluk op zijn kop is beland.

Beide wagens reden over de Petrus Cairoweg komende vanuit de richting van Republiek en gaande in die van de Indira Gandhiweg. Een van de wagens, een grijze Mark X, haalde in en kwam daarbij in botsing met zijn voorrijder, Mark X Zio.

De voorrijder botste vervolgens tegen een van de waterbronnen van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij en sloeg op zijn kop. Een mede-inzittende uit dit voertuig, een vrouw, raakte gewond en moest met de ambulance worden vervoerd naar het ziekenhuis. De bestuurder kwam met de schrik vrij.

De veroorzaker liep geen letsel op. Beide wagens hadden schade en zijn met de sleepwagen vervoerd. Beide bestuurders zijn in het bezit van een rijbewijs.