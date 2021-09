DNA-lid vraagt aandacht voor landerosie bij dorpen Marowijnerivier

In Suriname hebben meerdere dorpen langs de Marowijnerivier te maken met landerosie. Bewoners van dorpen staan machteloos tegenover de situatie, dat hun dorp wordt vernietigd door erosie. Dat zegt ABOP parlementariër Genevievre M. Jordan. Ze bracht afgelopen week een bezoek aan een dorp om zich te oriënteren (foto’s).

“De mensen daar hebben recht op een menswaardig bestaan. Bewoners van dit dorp staan machteloos tegenover de situatie. Ik zal met een voorstel komen voor een dijk van tenminste 100 meter voor dit dorp”, aldus Jordan op haar Facebookpagina.

Ze geeft verder aan dat minister Nurmohamed van OW bij zijn bezoek aan Frankrijk eerder dit jaar een presentatie heeft gehouden bij de International Union for Conservation of Nature (IUCN) congress over Nature Based Solutions en Case Study’s over Suriname.

Hij ging ook in op natuuraspecten in Suriname, Flood Management en Climate Change.Het project zal tussen 2022-2025 worden vervolgd. Hiervoor is een bedrag van drie miljoen euro aan fondsen vrijgemaakt door de Europese Unie (EU). De minister zal zo snel mogelijk projecten moeten voorbereiden voor het binnenland, zegt Jordan.

“Recent heeft China een bedrag van US$ 46.000 gedoneerd aan Suriname, voor rampenbestrijding in het Surinaamse binnenland. We zullen pleiten om de middelen beschikbaar te stellen voor de dorpen langs de Marowijnerivier waar erosie plaats vindt”, aldus het DNA-lid.