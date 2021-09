Weer twee tienermeisjes van 14 en 16 jaar vermist

De Surinaamse politie heeft vrijdag weer twee opsporingsberichten van vermiste tienermeisjes naar buiten gebracht. Het gaat om de 16-jarige Malvina Djaba en de 14-jarige Chenelva Touwnaar, meldt het Korps Politie Suriname.

De in Frans-Guyana geboren Malvina is al meer dan een maand vermist. Ze is op donderdag 29 juli 2021, omstreeks 20:00 uur van huis vertrokken met onbekende bestemming. Zij is sedertdien niet huiswaarts gekeerd.

Chenelva is op dinsdag 24 augustus 2021, op een tijdstip gelegen tussen 10:00uur en 10:30uur op een onbewaakt moment weggelopen. Zij is sedertdien niet huiswaarts gekeerd. Zij was gekleed in een witte jurk met zwart gekleurde figuranten als rechthoeken en had bruine platte schoenen aan.

Een ieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze twee vermisten wordt verzocht om contact te maken met de politie van de Afdeling Jeugdzaken op de telefoonnummers 404565, 404689, de Centrale Meldkamer op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost, aldus de Surinaamse politie.