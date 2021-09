Suriname tekent overeenkomst met Schiphol

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken heeft op vrijdag 10 september 2021 namens Suriname een overeenkomst getekend met de CFO van Schiphol Robert Carsouw. Deze overeenkomst behelst onder andere samenwerkingen op het gebied van infrastructuur, creëren van werkgelegenheid en het plegen van gezamenlijke investeringen. Er zijn bijzonder veel gesprekken gevoerd met diverse stakeholders om te komen tot deze overeenkomst.

“Suriname moet haar plaats opeisen als we concurrerend bezig willen zijn. Schiphol doet dat nu al. Samenwerking voor kennisdeling, bijstand etc. zijn zaken die we als natie moeten nastreven”, aldus president Santokhi. Hij gaf verder aan dat Suriname als land grote uitdagingen heeft.

“We kijken uit naar nog meer samenwerkingen. De Johan Adolf Pengel International Airport had reeds een overeenkomst. Momenteel kijken we naar diverse mogelijkheden om die uit te breiden. Verder kijken wij ook naar de mogelijkheden om de geplande luchthaven te Nickerie uit de grond te stampen.

Er komen grote industriële projecten in het westen waarbij transport cruciaal gaat zijn. Binnen 3 tot 5 jaar moeten deze gestalte hebben. Hiertoe moeten alle voorbereidingen in place zijn. Het gaat niet alleen om de airport maar om de totale ontwikkeling.”

“Middels strategische gesprekken bieden wij als Suriname kansen voor de buiten wereld. Hierbij zijn er genoeg kansen voor Schiphol. Daarvoor zijn we hier. Alle deskundigen geven aan dat wij als Suriname een bijzonder strategische ligging hebben. Met de juiste inzet kunnen wij de verbindingshub worden voor grote delen van de wereld. De positieve energie die er tot nu toe wederzijds is geweest stemt ons hoopvol voor een vruchtbare samenwerking”, aldus de president.