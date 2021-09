Surinaamse president legt krans bij slavernijmonument Amsterdam

De Surinaamse president Santokhi legt vandaag in Amsterdam, een krans bij het monument ter herdenking van het slavernijverleden. Dat heeft het staatshoofd vrijdagavond aan de redactie van Waterkant.Net bevestigd.

Het Nationaal monument slavernijverleden is een monument in het Oosterpark te Amsterdam ter herdenking van de afschaffing van de slavernij in het Nederlands Koninkrijk.

Er is zaterdag eerst een spirituele inzegening door Kenneth Vers Babel gevolgd door een welkomstwoord van NiNse voorzitter Linda Nooitmeer. Verder is er een voordracht van Talita Keerveld en muziek van Ronald Snijders.

President Santokhi zal zelf ook een toespraak houden waarna hij een krans zal leggen bij het monument.

Vrijdag was hij ook al in Amsterdam waar hij de Anton de Kom-lezing verzorgde: