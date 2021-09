Vandaag, zaterdag 11 september 2021, is het Diaspora Instituut Nederland (DIN) geproclameerd. Dit vond plaats in het gebouw van Vereniging Ons Suriname te Amsterdam.

Het Diaspora Instituut dat geleid wordt door voorzitter mevr. Kathleen Ferrier, is reeds maanden bezig geweest met de opzet van deze organisatie. “We gaan dit prachtige rijke land opbouwen met 1 miljoen inwoners; waar ter wereld je ook bent, we hebben je nodig”, dit waren woorden van de Surinaamse president toen hij zich kandidaat stelde voor de verkiezingen in 2020.

De voorzitter van DIN gaf in haar toespraak aan dat er hele goede banden opgebouwd zijn met de counterpart in Suriname, Diaspora Instituut Suriname. Vanuit die samenwerking is overeengekomen een pilotproject samen te beginnen.

Het eerste project welke van start zal gaan is het zogeheten PPP-project. Dit pakketten project onderscheidt zich van de andere pakketten projecten nl. uitsluitend goederen die vervaardigd en geproduceerd zijn in Suriname en deze via een distributiesysteem effectief en snel te brengen naar behoeftigen.

Minister Albert Ramdin, van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) die ook een kort woord richtte tot de aanwezigen gaf aan dat de president de inspiratie is geweest om de diaspora te zien als een bron, en wel de vierde ontwikkelingsbron.

President Chandrikapersad Santokhi gaf in zijn toespraak aan dat de betrokkenheid van diaspora bijzonder belangrijk is als je het land duurzaam wil ontwikkelen. Alle human resources zijn belangrijk; dat zijn ongeveer 1 miljoen inwoners. Het staatshoofd gaf verder aan dat er een inhaalslag gemaakt moet worden, 10 jaar stilstaan is doorbroken geworden.

In een periode van vijf dagen zijn een aantal samenwerkingen gerealiseerd nl. een samenwerkingen op alle niveaus, op politiek niveau, samenwerking op decentrale overheden, samenwerking tussen 2 diaspora instituten en andere samenwerkingen. “Iedereen moet betrokken worden. Nobody and no organization should be left behind,” aldus de woorden van de president tijdens de proclamatie van het DIN.