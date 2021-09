Brunswijk: “Coronie ga voor verandering en blijf niet achter”

Districtscommissaris (dc) Maikel Winter van Coronie stelt dat de ontwikkeling in het district is blijven stilstaan. Dringend vraagt hij ondersteuning van de regering om de ontwikkeling op gang te brengen. Waarnemend president Ronnie Brunswijk was duidelijk in zijn boodschap. Als aanzet gaf hij mee “Coronie ga voor verandering en blijf niet achter”.

Enige tijd terug is Brunswijk gestart met oriëntatiebezoeken aan de verschillende commissariaten en objecten in de districten van Suriname. Op vrijdag 10 september was hij in Coronie. Hij werd vergezeld door zijn staf, waaronder Humphrey Dundas, directeur van het Directoraat Volkscommunicatie.

Het doel van deze bezoeken is de problemen persoonlijk aan te horen en verder binnen de regering aan te pakken. Aan Coronie heeft hij meegegeven te werken aan de eenheid. “De ontwikkeling van het district ligt in uw handen”. Vol belangstelling luisterde Brunswijk naar de aangehaalde problemen. De globaal aangekaarte pijnpunten zijn volgens de dc terug te vinden in de infrastructuur, onderwijs, gebouwen, toerisme, agrarische sector en sport.

Hierna volgde een presentatie over de ontwikkeling in Coronie. Bryan Creton die de presentatie verzorgde gaf een uiteenzetting over de operatie “Tjaring waka in Cosu”. Met deze operatie is vooral de burgerparticipatie goed op gang gebracht gaf Creton aan. In de presentatie heeft hij verder ook de belangrijkste uitdaging aangegeven. Coronie is dringend toe aan een waterkerende dam.

De waarnemend president voelde zich goed geïnformeerd. Met deze informatie zullen oplossingsmodellen worden uitgewerkt. Hij nam de aanwezigen terug naar 1 jaar regering Santokhi-Brunswijk. Hoe de regering langzaam maar zeker bezig is uit een diep dal te klimmen. Hij vroeg om geduld. Coronie zal niet achterblijven verzekerde hij.