575 nieuwe COVID-19 besmettingen op één dag

In Suriname is vrijdag 10 september opnieuw een record aantal dagelijks besmettingen genoteerd. De afgelopen 24 uur werden er 1.562 tests uitgevoerd hetgeen geresulteerd heeft in maar liefst 575 nieuwe besmettingen (36,8%).

Dat blijkt vrijdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de update blijkt verder dat er weer 4 personen zijn overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus.