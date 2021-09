Twaalfjarig meisje verkracht door taxichauffeur

Een 41-jarige taxichauffeur heeft een twaalfjarig meisje deze week verkracht bij een onbewoond gedeelte aan de Condorstraat in Suriname.

De verdachte was ongeveer twee jaar vaste taxichauffeur van de familie van het slachtoffer. De familie vertrouwde hem en liet de twaalfjarige met hem meegaan. De man moest het meisje naar een kantoor brengen voor het ondertekenen van een document.

Hij bracht haar niet meer naar het kantoor. Toen het meisje hem vroeg waar hij naar toe reed, gaf hij op dat de desbetreffende persoon die zou helpen bij de ondertekening van het document, niet meer op kantoor was. Daarom ging hij thuis bij die persoon. Hij reed naar een onbewoond gedeelte van de Condorstraat en verkrachtte het kind.

De taxichauffeur maakte ook de telefoon van het meisje afhandig waardoor zij niemand kon bellen. Na de verkrachting bracht hij haar weer naar huis. Het meisje vertelde haar familie over de verkrachting. De man is daarna aangehouden en in verzekering gesteld. Hij heeft de verkrachting van het meisje volmondig bekend.  

Verder heeft de taxichauffeur bekend dat hij een man heeft opgelicht van SRD 2500. De aangever zocht naar een huis. De verdachte wist van een woning die gehuurd werd. De aangever stond hem vanwege de vertrouwensband het huurgeld af, maar heeft nimmer het pand kunnen bezichtigen noch zijn intrek kunnen nemen.