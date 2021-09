Schenking Nederlandstalige leesboeken aan Doorgangshuis Opa Doeli

Stichting Platform Frambo Nederland heeft een schenking van 200 Nederlandstalige leesboeken ten behoeve van Doorgangshuis Opa Doeli in Suriname verricht. Het thema van deze schenking is: “Lezen bevordert de taalontwikkeling, maakt zelfredzaam en weerbaar”.

Donderdag 9 september 2021 vond de symbolische overdracht plaats door mevrouw Acton, beleidsadviseur ministerie Justitie en Politie, o.a. belast met herstructurering Penitentiaire inrichting en project jeugd correctie centrum, in aanwezigheid van minister Kenneth Amoksi, die op werkbezoek is in Nederland.

De minister en mevr Acton zijn zeer enthousiast en blij met deze schenking welke mogelijk gemaakt is door Biblionef Den Haag.