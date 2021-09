Gewapende criminelen overvallen auto-inzittenden op weg naar goudkamp

Een ondernemer en zijn arbeider zijn vandaag te Moesa pasi overvallen door vier gewapende criminelen. De slachtoffers reden in de richting van een goudkamp.

De vier rovers, die gewapend waren met vier karabijnen en een vuistvuurwapen, kwamen uit het bos en losten schoten. Bij het opmerken daarvan zijn de ondernemer en de arbeider gestopt met hun wagen. Zij renden het bos in.

Het is nog niet duidelijk wat de rovers uit het voertuig van het slachtoffer hebben gestolen. Er was een jachtgeweer en andere spullen in de wagen.

De politie heeft de melding van de beroving ontvangen en is bezig met het onderzoek.