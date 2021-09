73-jarige man schopt bevriende monteur na ruzie over graafmachine

De Surinaamse politie heeft een 73-jarige man aangehouden, nadat deze tijdens een ruzie met een bevriende monteur over de reparatie van een mini-graafmachine, enkele schoppen aan de vriend uitdeelde. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

De verdachte Edmund V. is op vrijdag 3 september na zich te hebben aangemeld, door de politie van het bureau Livorno aangehouden. Hij heeft zich op donderdag 2 september schuldig gemaakt aan mishandeling van zijn vriend die pas ontslagen was uit het ziekenhuis, na een operatie te hebben ondergaan.

Onderzoek wees uit dat Edmund reeds enkele jaren een mini graafmachine ter reparatie had gebracht voor zijn vriend M. die monteur is. Aangezien hij zijn machine wilde, begaf de 73-jarige vriend zich naar de woning van M. aan de Pandit Paltan Tewarieweg.

Bij die gelegenheid kregen de twee vrienden een woordenwisseling, aangezien de monteur M. de mening was toegedaan dat hij een groot geldbedrag heeft uitgegeven om de graafmachine weer bedrijfsklaar te krijgen. De monteur probeerde Edmund daarbij tegen te houden om niet aan de graafmachine te komen, waardoor zij elkaar over en weer duwden.

Op een bepaald moment bracht Edmund zijn vriend M. schoppen toe in zijn onderbuik, waarna hij de plek verliet. Het slachtoffer klaagde hierna van hevige pijnen en deed het politiebureau aan voor het doen van aangifte.

Per eigen gelegenheid is M. voor medische hulp overgebracht naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Hij was ter observatie opgenomen in de ziekeninrichting, maar is inmiddels ontslagen en voor verdere medische behandeling verwezen naar de uroloog.

Edmund werd voorgeleid en is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie ingesloten, meldt het KPS.