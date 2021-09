Zelf een cv schrijven is niet moeilijk

Een nieuwe baan komt niet aanwaaien, je zult eerst moeten solliciteren. En om te kunnen solliciteren heb je een cv nodig. Op dat cv staat te lezen wie je bent, over welke werkervaring je beschikt en wat je kwaliteiten zijn. Vaak wordt gedacht dat het schrijven van een curriculum vitae een lastig iets is. Maar wist je dat het helemaal niet zo moeilijk is als je denkt? Zeker niet als je gebruikmaakt van een voorbeeld cv. Met de juiste tips schrijf je namelijk binnen korte tijd een professioneel cv.

Stap 1: gebruik een passende indeling voor je cv

Om het jezelf en recruiters makkelijk te maken, kies je voor een standaardindeling waarin minstens de volgende onderdelen terugkomen. Dankzij deze basisstructuur ziet een potentiële werkgever in één oogopslag of jij geschikt bent voor de functie. Beschrijf de volgende onderdelen:

Personalia

Je persoonlijke informatie zoals je NAW-gegevens, je geboortedatum, je contactgegevens en eventueel je LinkedIn-profiel zet je bovenaan je cv onder het kopje personalia.

Persoonlijk profiel

Val op met een persoonlijk profiel waarin je in een aantal zinnen vertelt wie jij bent als persoon, hoe je werkt in je huidige baan en wijd ook uit over je ambities voor de komende jaren. Deze persoonlijke aanpak kan je pluspunten opleveren.

Opleiding en werkervaring

De onderdelen waaraan recruiters de meeste aandacht besteden zijn je opleidingen en je werkervaring. Splits deze op in twee aparte koppen en zet bij beiden de meest recente ervaring bovenaan.

Vaardigheden en eigenschappen

Lijstjes doen het altijd goed op een cv. Kwaliteiten, talenten en vaardigheden zijn ideale onderdelen om opsommingen bij te gebruiken. Het is slim om alle informatie in je cv altijd te laten matchen met wat er in de vacature wordt gevraagd.

Hobby’s en interesses

Je hobby’s en interesses zijn geen verplicht onderdeel op een curriculum vitae maar kunnen wel net het verschil maken. Het licht namelijk een tipje van de sluier op over wat voor type persoon je bent. Probeer wel hobby’s en interesses te noteren die een aanvulling kunnen zijn op de functie die je wilt bekleden.

Stap 2: voeg aanvullende informatie toe

Nadat je stap voor stap de meest belangrijke onderdelen voor je cv hebt ingevuld kun je er nog voor kiezen om deze verder uit te breiden met onder andere:

Stages

Nevenactiviteiten

Cursussen en certificaten

Talenkennis

Referenties

Zorg er wel voor dat je curriculum vitae niet langer wordt dan twee A4’tjes. Het is juist belangrijk om je cv kort en krachtig te houden. Zo blijft het een overzichtelijk document voor recruiters waar ze weinig tijd aan hoeven te besteden om alle punten in zich op te nemen.

Stap 3: kies een passende lay-out

Zodra de inhoudelijke kant van je cv geschreven is, is het ook belangrijk om aandacht te besteden aan de buitenkant. Je kunt bijvoorbeeld zelf een lay-out ontwerpen, een Word-sjabloon gebruiken of kiezen voor een professioneel template van een online cv generator.

Zo schrijf jij in drie makkelijke stappen een professioneel en overtuigend cv voor je volgende baan!