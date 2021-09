Verwarde Cubaanse gaat tekeer bij ambassade in Suriname

Een verwarde Cubaanse is maandag tekeergegaan bij de Cubaanse ambassade in Paramaribo. Na onderzoek bleek dat zij illegaal in het land vertoeft.



De vrouw ging bij de ambassade en begon daar tekeer te gaan tegen medewerkers van de ambassade, die de Surinaamse politie alarmeerden. Ook bij aankomst op het politiebureau bleef de vrouw tekeergaan.

De politie heeft bij de Cubaanse een paspoort aangetroffen waarop vermeld stond dat zij op 13 november 2019 van Cuba in Suriname is aangekomen. Na een maand is haar verblijf vervallen, maar de vrouw is niet meer geweest voor een verlenging.

Zij woonde illegaal samen met een vriendin in een pand. Zij zou maandag door de vriendin zijn afgezet bij de ambassade. Vanwege het feit dat zij illegaal is, is zij in vreemdelingenbewaring genomen.