Staten-Generaal ontvangen president van Suriname

De Surinaamse president Santokhi is vanmorgen hartelijk ontvangen door de Nederlandse Staten-Generaal. Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn en Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp verwelkomden de president om 9.30 uur in de Ridderzaal aan het Binnenhof in Den Haag.

Na een korte besloten ontmoeting tussen de president en beide Kamervoorzitters vond in de Ridderzaal een bijeenkomst plaats met een vertegenwoordiging van Kamerleden van beide Kamers. Het welkomstwoord van de Voorzitter van de Eerste Kamer werd gevolgd door een toespraak van de Surinaamse president.

“Een partnerschap waarbij we elkaar kunnen ondersteunen, met elkaar kunnen samenwerken en ook van elkaar kunnen leren”, omschreef Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn de relatie tussen Suriname en Nederland in zijn welkomstwoord.

Vervolgens ging Santokhi in gesprek met de Kamerleden. Tijdens de bijeenkomst werd meerdere malen gerefereerd aan de historische aard van het bezoek. De Voorzitter van de Tweede Kamer sloot de bijeenkomst af.

De Staten-Generaal zijn sinds 1814 de volksvertegenwoordiging, ofwel het parlement, van Nederland. Bij de Grondwet van 1815 werd een tweekamerstelsel ingevoerd en sindsdien bestaat de Staten-Generaal uit de Eerste Kamer en de Tweede Kamer.