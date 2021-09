Politie zoekt nabestaanden van doodgereden voetganger en toont foto

De Surinaamse politie is op zoek naar de nabestaanden van een man, die in de nacht van vrijdag 6 op zaterdag 7 augustus 2021 als voetganger door een personen auto aan de Hadji Iding Soemitaweg ter hoogte van km 11 te Bittenzorg in het district Commewijne werd aangereden.

De voetganger, wiens personalia onbekend is, kwam in de vroege ochtend van zondag 8 augustus 2021 in het Academisch ziekenhuis Paramaribo te overlijden.

Overledene was slechts gekleed in een blauwe korte broek. Aangezien bedoelde man meerdere malen zodanig gekleed ging in de omgeving Bittenzorg, Commewijne alwaar hij werd gezien, bestaat het vermoeden dat het verkeersslachtoffer een zwerversbestaan leed.

Het hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit verzoekt de opsporing van de nabestaanden van de overleden manspersoon, meldt het Korps Politie Suriname. In de hoop deze nabestaanden te vinden heeft de politie een foto van de overleden man getoond, die hier te zien is.